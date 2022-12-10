Denizcilik Genel Müdürlüğü açıkladı: 'Teyit mektubu sunmayan tankerler Türk denizlerinden çıkarılacak'
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Boğazlar’da bekleyen gemilerle ilgili yaşanan son gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu. Buna göre Karadeniz ve Ege'de toplam 19 tankerin beklediği ve yapılan son uyarı sonrası gerekli teyit mektubunu sunmayanların alınacak ilave tedbirlerle Türk denizlerinden çıkarılacakları belirtildi.
Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden son dönemde Türk Boğazları'nda bekleyen ham petrol yüklü gemilerle ilgili son gelişmelere ilişkin açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamadan güney yönlü (Karadeniz’den) ham petrol yüklü olarak geçiş yapan tanker sayısının ekim ayında 44, kasım ayında ise 43 olduğu belirtildi. 1 Aralık 2022 tarihinden sonra ise ham petrol yüklü olarak Ulaştırma Bakanlığı tarafından talep edilen teyit mektubunu sunarak geçiş gerçekleştiren tanker sayısının 3 olduğu kaydedildi.
BloombergHT'nin haberine göre, teyit mektubu sunmadığı yaklaşık 2 milyon ton ham petrol yüklü olarak Karadeniz’de bekleyen tanker sayısının 18 (13’ü Avrupa Birliği varışlı) olduğu belirtilen açıklamada Ege Denizi’nde bekleyen tanker sayısının ise 1 olduğu kaydedildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü Karadeniz’de bekleyen ham petrol yüklü tankerlerin 15’nin AB üyesi Yunanistan, 2’sinin Hong Kong birinin de Türk sahipli olduğunu belirterek bu gemilerin P&I sigortalarının Uluslararası Pal Grup üyesi İngiltere merkezli şirketler tarafından düzenlendiği dile getirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Ülkemiz petrol rafinerilerine gelen ham petrol yüklü 2 tankerin, ham petrolün alıcısının verdiği taahhütname vasıtasıyla Türk Boğazları'ndan geçişi sağlanarak ülkemizin enerji arz güvenliği desteklenmiştir. Bu konudaki yeni talepler de aynı minvalde değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.
Ham petrol taşıyan tankerlerin P&I sigortasının geçerli olduğuna dair teyit mektubu sunma yükümlülüğü yürürlüğe girdiğinde Çanakkale Boğazı'ndan geçmek üzere Marmara Denizi'nde bulunan ham petrol yüklü teyit mektubu sunmayan 8 tankere, son defa teyit mektubu vermeleri için bilgilendirme yapılmış olup verilmemesi halinde ülkemiz denizleri için risk oluşturmamaları amacıyla Çanakkale Boğazı tüm gemi trafiğine kapatılarak sadece bu tankerlerin ilave tedbirlerle ile karasularımızın dışına çıkarılması için gerekli planlama yapılmıştır.
Kuralın yürürlüğe girdiği tarihten beri ilk kez Uluslararası P&I Grup üyesi bir Pal sigorta şirketi; sigorta hizmeti verdiği bir Türk bayraklı tanker için teyit mektubunu bakanlığımıza sunmuş olup ilgili tankerin İstanbul Boğaz geçişi bugün sağlanmıştır. Bu durum, yüklü ham petrol tankerlerinin P&I sigorta şirketlerinin teyit mektubunu vererek Türk Boğazları'ndan geçmesi için önemli bir adımdır. ilgili mercilerle görüşmeler devam etmekte olup, tüm gemilerin gerekli şartları sağlayarak Türk Boğazları'ndan geçmesi için gerekli iş birliği, Türk Boğazları'nın korunması şiarımızdan ödün vermeden sürdürülmektedir.”
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