Denizde 70 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi Atatürk Parkı çevresinde denizde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, denizde bir şahsın hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden ekipler duvar dibinde denizin içindeki şahsın öldüğünü belirleyerek cansız bedenini çıkardı.

Yapılan inceleme ölen şahsın 70 yaşındaki Cahit Sevi olduğu öğrenildi. Üzerinde kıyafetleri olan Sevi’nin düşerek hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Sevi’nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.