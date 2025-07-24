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Denizde akıntıya kapılan 3 kız çocuğunun kurtarılma anları kameraya yansıdı

Denizde akıntıya kapılan 3 kız çocuğunun kurtarılma anları kameraya yansıdı

24.07.2025 10:25:00
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İHA
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Denizde akıntıya kapılan 3 kız çocuğunun kurtarılma anları kameraya yansıdı

Hatay'da denizde akıntıya kapılan 3 kız çocuğunun ölümle, yaşam arasındaki mücadele anları kameraya yansıdı.

Hatay'da denizde boğulma tehlikesi yaşayan 3 çocuğun kurtarılma anları kameraya yansıdı. Cankurtaran tarafından kurtarılan çocukların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği Hatay'da serinlemek isteyen 3 kız çocuğu, Samandağ ilçesi Çevlik sahilinde denize girdi. Bir süre sonra 3 çocuk, rip akıntısına kapıldı. Denizde 3 kız çocuğun çırpınmasını fark eden Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaran ekibi, denize girerek kurtarma çalışması başlattı. Boğulma tehlikesi yaşayan 3 kız çocuğu akıntı içerisindeki korku dolu anları ise kameraya yansıdı. İtfaiye ve cankurtaranın müdahalesiyle kıyıya çıkarılan çocuklara ilk müdahale sahilde yapıldı. Ardından hastaneye sevk edilen çocukların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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