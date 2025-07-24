Denizde akıntıya kapılan 3 kız çocuğunun kurtarılma anları kameraya yansıdı

Hatay'da denizde boğulma tehlikesi yaşayan 3 çocuğun kurtarılma anları kameraya yansıdı. Cankurtaran tarafından kurtarılan çocukların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği Hatay'da serinlemek isteyen 3 kız çocuğu, Samandağ ilçesi Çevlik sahilinde denize girdi. Bir süre sonra 3 çocuk, rip akıntısına kapıldı. Denizde 3 kız çocuğun çırpınmasını fark eden Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaran ekibi, denize girerek kurtarma çalışması başlattı. Boğulma tehlikesi yaşayan 3 kız çocuğu akıntı içerisindeki korku dolu anları ise kameraya yansıdı. İtfaiye ve cankurtaranın müdahalesiyle kıyıya çıkarılan çocuklara ilk müdahale sahilde yapıldı. Ardından hastaneye sevk edilen çocukların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.