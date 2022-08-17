Denizde boğulma tehlikesi geçirdi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:11

Kocahasanlı Halk Plajı'nda arkadaşıyla denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren Celal A. (47) da kaldırıldığı Erdemli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Celal A'nın cenazesinin, Konya'da toprağa verileceği öğrenildi.

Mersin'de 15 Ağustos'ta Kocahasanlı Halk Plajı'nda yüzen vatandaşların, bir kişinin suda hareketsiz durduğu ihbarı üzerine yönlendirilen ekipler, denizden çıkarılan Özgür G'nin yaşamını yitirdiğini belirlemiş, boğulma tehlikesi geçiren arkadaşı Celal A'yı da hastaneye kaldırmıştı.