Denizde ilginç görüntü
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, hafta içinde yaşanan fırtınanın ardından ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Burhaniye Ören sahilinde kabaran deniz plajı kaplarken, bir çok büfe de sular altında kaldı. Ören Plajında yer alan tuvaletin kabini fırtınadan yıkılırken, ortada kalan klozet taşları da ilginç görüntüler oluşturdu.
Fırtına sırasında sahilde olan emekli bankacı Mustafa Karabıyık, bu güne kadar böyle fırtına görmediğini söyledi.
''İLGİNÇ KARELER YAKALADIM''
Fırtına sırasında çektiği fotoğrafları paylaşan Karabıyık, “Plaj tamamen sularla kaplanmıştı. O arada plajda bulunan tuvaletin kabini uçunca klozet taşları da açıkta kaldı. Sahilde bol bol fotoğraf çektim. İlginç kareler yakaladım” dedi.
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