Denizde kaybolmuştu... Arama çalışması sürüyor!

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 3 gün önce denize girdikten sonra kaybolan kadının bulunması için çalışmalara devam ediliyor.

AA
Yayınlanma: 02.07.2024 - 14:29
Denizde kaybolmuştu... Arama çalışması sürüyor!
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi'nde görevli deniz polisi ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, Fügen Er'i denize girdikten sonra kayboluşunun 3'üncü gününde aramayı sürdürüyor.

Sulubahçe Koyu'nda denizde dalgıçların, kıyıda ise diğer ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda şu ana kadar Er'e ait herhangi bir ize ulaşılamadı.

NE OLMUŞTU?

Bozcaada'da yaşayan Fügen Er, 29 Haziran'da öğle saatlerinde komşularıyla sohbet ettikten sonra serinlemek için adanın güneyindeki Sulubahçe Koyu'ndan denize girmişti. Er'in denizden çıkmadığını, giysilerinin kıyıda olduğunu fark eden komşuların ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.


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