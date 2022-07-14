Denizdeki gizli tehlike: Rip akıntısı

14 Temmuz 2022 Perşembe, 10:48

Tatil sezonunun gelmesi ve havaların ısınması bayram tatili ile birleşince denize girenlerin sayısı çoğaldı. AFAD, yaptığı paylaşımlarla olabilecek boğulma olaylarına karşı yurttaşları rip akıntısına karşı uyardı.

Çeken akıntıya kapılmamak için yapılması gerekenler şu şekilde aktarıldı; “Rüzgarlı havalarda dalgalı denize girmemeyi tercih edin. Cankurtaran ve sağlık ekibi bulunan sahil ve plajları tercih edin. Çocuklarının denizdeyken bir an bile gözlerinizi onlardan ayırmayın. Denize mutlaka deniz kıyafetleriyle girin.”

Denize giren kişinin rip akıntısına yakalandığında ise sahile ya da açık denize doğru değil, kıyıya paralel bir şekilde sağa-sola doğru yüzmek şartıyla kendilerini kurtarabileceklerini ifade eden uzmanlar, deniz suyundaki değişiklikler ve köpüklenmelerin rip akıntısının belirtilerinden bazıları olduğunu söylediler.