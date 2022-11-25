Denizdeki göçmenler şans eseri kurtuldu: Günlerce aç ve susuz kaldılar

25 Kasım 2022 Cuma, 15:00

ABD-Meksika açıklarında seyreden teknedeki 18 göçmenin, günlerce aç susuz kaldıktan sonra ABD-Meksika sınırı açıklarında kurtarıldığı bildirildi.

ABD Sahil Güvenliği, dün Kaliforniya'nın Meksika sınırına yakın San Diego'nun yaklaşık 16 deniz mili açığında uluslararası sularda sürüklenen insanlarla dolu küçük, motorlu bir tekne hakkında ihbar aldığını ve onları kurtarmaya yardımcı olmak için bir helikopter ekibi gönderdiğini açıkladı.

Yardım çağırma imkanı bulunmayan göçmenlerin, denizden geçen teknedeki bir kişi sayesinde fark edildiği belirtildi.

Sahil Güvenlik'e göre helikopter tekneden beş kadın ve iki küçük çocuğu kurtarırken, Meksika donanmasına ait bir gemi de teknede kalan 11 erkeği kurtardı.

Kurtarılan göçmenlerde üç kişinin daha sonra yakındaki hastanelere nakledildiği bildirildi.

Sahil Güvenlik, göçmenlerin, yetkililere teknelerinin bozulduğunu ve beş gündür aç ve susuz olduklarını söylediğini belirtirken, göçmenlerin suda olmadığını ve kurtarıldıkları sırada hepsinin can yeleği giydiğini söyledi.