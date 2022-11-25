Denizdeki göçmenler şans eseri kurtuldu: Günlerce aç ve susuz kaldılar
ABD Sahil Güvenliği, 18 düzensiz göçmenin günlerce aç ve susuz kaldıktan sonra hafif su alan tekneden kurtarıldığını duyurdu.
ABD-Meksika açıklarında seyreden teknedeki 18 göçmenin, günlerce aç susuz kaldıktan sonra ABD-Meksika sınırı açıklarında kurtarıldığı bildirildi.
ABD Sahil Güvenliği, dün Kaliforniya'nın Meksika sınırına yakın San Diego'nun yaklaşık 16 deniz mili açığında uluslararası sularda sürüklenen insanlarla dolu küçük, motorlu bir tekne hakkında ihbar aldığını ve onları kurtarmaya yardımcı olmak için bir helikopter ekibi gönderdiğini açıkladı.
Yardım çağırma imkanı bulunmayan göçmenlerin, denizden geçen teknedeki bir kişi sayesinde fark edildiği belirtildi.
Sahil Güvenlik'e göre helikopter tekneden beş kadın ve iki küçük çocuğu kurtarırken, Meksika donanmasına ait bir gemi de teknede kalan 11 erkeği kurtardı.
Kurtarılan göçmenlerde üç kişinin daha sonra yakındaki hastanelere nakledildiği bildirildi.
Sahil Güvenlik, göçmenlerin, yetkililere teknelerinin bozulduğunu ve beş gündür aç ve susuz olduklarını söylediğini belirtirken, göçmenlerin suda olmadığını ve kurtarıldıkları sırada hepsinin can yeleği giydiğini söyledi.
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Akşener’i gözaltına alın' talimatı mı verildi?
- 'Daha dur bu iyi günleriniz...'
- İstiklal Caddesi için yeni karar
- Adını duyan şaşırıyor: 'Türkiye'de adaşım yok'
- 'Sonra her şey değişti'
- Yeni bir ittifak kuruldu, ismi açıklandı
- O hastanenin şüpheli sicili
- 'Seçim tarihi öne alınır mı?' sorusuna yanıt
- Kemal Okuyan: 'Mutlak karanlığa mahkûm değiliz'
- Meclis’te Süleyman Soylu tartışması