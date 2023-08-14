Denize kaçan terliğini kurtarmak için can verdi

Zonguldak’ta Kızlar Plajı’nda deniz kenarında akıntıya kaptırdığı tekliğini kurtarmak için girdiği denizde boğularak hayatını kaybeden Rasim Ünal (31) memleketi Karabük’te son yolculuğuna uğurlandı.

İHA
Yayınlanma: 14.08.2023 - 15:47
Denize kaçan terliğini kurtarmak için can verdi
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Edinilen bilgiye göre olay, dün öğlen saatlerinde Zonguldak’ın Kızlar Plajı’nda meydana geldi.

İddiaya göre, gezmek için eşi ile birlikte Zonguldak’a giden 31 yaşındaki Rasim Ünal, dalgalı olan denizde kumsalda gezerken, ayağındaki terliği çıktı. Bu sırada dalgalarla birlikte sürüklenen terliğini kurtarmak için denize giren genç, bir anda dalgaların arasında çırpınmaya başladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Eşinin çığlıkları sonucu Ünal’ın çırpındığını gören vatandaşlar hemen durumu sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri ve vatandaşlar Rüstem Ünal’ı denizden kurtararak bota çıkardı.

Botla sağlık ekiplerine teslim edilen Ünal, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü. Ünal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otopsi işlemi tamamlanan Rasim Ünal’ın cenazesi daha sonra Karabük’e getirildi. Merkeze bağlı Yeşilköy camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Ünal’ın cenazesi gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi.

Denizde boğularak hayatını kaybeden 31 yaşındaki Rasim Ünal’ın Kastamonu Üniversitesi’ne bağlı Araç Meslek Yüksek Okulunda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.


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