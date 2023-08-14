Boğulma tehlikesi geçiren aileden 4. kötü haber geldi

Sinop’ta denizde boğulma tehlikesi geçiren aileden 4. acı haber geldi. 7 yaşındaki Büşra Cinbe kurtarılamadı.

İHA
Yayınlanma: 14.08.2023 - 11:14
Boğulma tehlikesi geçiren aileden 4. kötü haber geldi
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Sinop’ta 31 Temmuz Pazartesi günü Heyamola Sahili’nde boğulma tehlikesi geçiren Cinbe ailesinden bir kötü haber daha geldi.

Baba Şaban Cinbe, eşi Aynur Cinbe ve 15 yaşındaki kızları Gamze Cinbe’nin ardından 17 yaşındaki Büşra Cinbe de hayatını kaybetti.

NE OLMUŞTU?

İnşaat ustası baba Şaban Cinbe (45), yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetmiş, 40 yaşındaki eşi Aynur Cinbe ve 15 yaşındaki kızları Gamze Cinbe’den de kötü haber gelmişti.

Son olarak diğer kızları Büşra Cinbe de yaşam savaşını kaybetti.


Sinop deniz

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