Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu'ndan 'toplumsal kutuplaşma' uyarısı

Yayınlanma: 03.07.2024 - 10:09

Güncelleme: 03.07.2024 - 10:12

Son günlerde artan toplumsal kutuplaşmaya dikkati çekerek, birlik ve beraberlik çağrısında bulunan CHP'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu Kayseri'de bir 'çocuğa istismar' suçuyla başlayarak ülke genelinde sığınmacı karşıtı saldırılara dönüşen olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de son günlerde artan toplumsal kutuplaşmayla birlikte sığınmacı sorununun da çözülmemesi konusunda büyük bir gerginlik yaşandığını ifade eden Başkan Çavuşoğlu, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Başkan Çavuşoğlu, “Bugün o büyük oyunu gördüğümüzde, renklerin toplumu ayrıştıran değil, toplumu birleştiren bir zenginlik olduğunun bilinmesi gerekiyor. Özellikle bu anlamda, son süreçte ülkemizde yaşayan sığınmacıların, kaçak göçmenlerin, kesinlikle geri döndürülmesi konusunda bir yöntemin ve yolun bulunması gerekiyor. Misafirliklerinin uzadığı kısmında hiçbir tereddüdüm yok ama birkaç kişinin işlemiş olduğu suçtan kaynaklı olarak da bir toplumun, bir kesimin, bir ırkın topyekûn cezalandırılma mantığı içerisine girilmesi, masum insanlara bu anlamda zulmedilmesinin de doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü suç şahsidir. Suçun sorumlusu cezalandırılmalıdır. Burada gerçekten de çok ince bir çizgide duruyoruz. O çizgide şu; Misafirlerimiz var, eyvallah. Misafirlik de uzamıştır ama misafirlerden bazılarının davranışlarından dolayı da bütün misafirleri topyekûn zulme tabi tutacak bir hikayenin yazılıyor olmasını da kabul etmek mümkün değildir. Çünkü onların da bir insan, onların da bir canlı, o çocukların da bir annesi olduğunu, o babaların da bir çocuklarının olduğunun unutulmaması gerekir. Aynı şekilde de Suriye’ye ticarete giden-gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına da bu anlamda yapılan davranışların da doğru olmadığının altını çizmek gerekiyor” dedi.

“HEPİMİZ FARKLIYIZ”

Başkan Çavuşoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “Birlikte yaşamı ve hayatı güzelleştirebileceğimizi unutmayın. Hepimiz farklıyız. Renklerimiz farklı, gözlerimiz farklı, inançlara bakışlarımız farklı ama hepimiz bir kurumda, bir sokakta bir araya gelebiliyoruz. Demek ki bizi ayrıştırdıkları değil, birleştiğimiz değerleri ön planda tutalım. Bu serginin de gerçekten bu anlamda ayrıştırmanın, ne kadar kötü sonuçları doğurabileceğini, insanları diri diri yakacak kadar insanlıktan uzaklaştırılan bir sürecin tanıklığı açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından Başkan Çavuşoğlu ve beraberindekiler ulusal ve uluslararası karikatür sanatçılarının eserlerinden oluşan sergide Asaf Koçak’ın 51 adet portre karikatürünü inceledi.