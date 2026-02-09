Denizli'de iş cinayeti: 3. kattan düştü, hayatını kaybetti

Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi 1948 Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu inşaat işçisi Ajmal Kayyomı çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 39 yaşındaki işçi, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak Kayyomı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kayyomı’nın cenazesi ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.