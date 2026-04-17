Denizli'de okul saldırılarıyla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 2 şüpheliye gözaltı!

Denizli'de okul saldırılarıyla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 2 şüpheliye gözaltı!

17.04.2026 08:36:00
DHA
Denizli'de okul saldırılarıyla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 2 şüpheliye gözaltı!

Denizli'de, sanal medya hesaplarından Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik gerçekleştirilen saldırılara benzer olayların kentte de yaşanacağı yönünde, sanal medya platformları üzerinden vatandaşları korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan asılsız paylaşımlar yapıldığının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, Türk Ceza Kanunu'nun 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçu kapsamında 1 şüpheli şahıs, 'Suçu ve suçluyu övme' suçu kapsamında da 1 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 2 şüpheli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğümüzce tespit edilerek yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır. İlimiz genelinde tüm okullarımızda gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup, vatandaşlarımızın yalnızca resmi kurumlarımız tarafından yapılan açıklamalara itibar etmeleri, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara kesinlikle itibar etmemeleri önemle rica olunur."

Kahramanmaraş saldırganının rehber öğretmeni olayı anlattı: 'Hepimiz şahsı derdest ettik'
Kahramanmaraş saldırganının rehber öğretmeni olayı anlattı: 'Hepimiz şahsı derdest ettik' Kahramanmaraş’ta 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli’nin otopsi raporunda bacağındaki kesik nedeniyle hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği ifade edildi. Cesedi teşhis eden rehber öğretmen Ejder İ.’nin raporda yer alan ifadelerinde ise İsa Aras Mersinli’nin ekran bağımlısı olduğunu belirterek, “Okula gelmek istemezdi. Okula geldiği zaman da okuldan gitmek isterdi” sözleri yer aldı.
Okul saldırısında ihmal iddiaları… Tayin edilen müdür yardımcısı ‘Ben o çocuğun çantasını yoklamadan içeri almıyorum’ demiş
Okul saldırısında ihmal iddiaları… Tayin edilen müdür yardımcısı ‘Ben o çocuğun çantasını yoklamadan içeri almıyorum’ demiş Kahramanmaraş’ta silahlı saldırıda 9 kişinin öldüğü Ayser Çalık Ortaokulu’nun Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Çevik, 1 ay önce başka bir okula tayini çıkan müdür yardımcısı Alparslan Yıldırım’ın saldırgan öğrenci İsa Aras Mersinli’yi çok iyi tanıdığını belirterek, "Bu çocuk kalemle avucuna batıran, açkıyla elini kesen, kendi boğazını kesen, agresif hareketleri olabilen biriydi. Bu çocuk zaten Alparslan hocamın takibindeydi ve ‘Korkmayın. Ben o çocuğun çantasını yoklamadan içeri almıyorum’ derdi” dedi.
Saldırıyı önlemeye çalışan veli anlattı! Saldırgan yakalanınca 'beni affedin' demiş
Saldırıyı önlemeye çalışan veli anlattı! Saldırgan yakalanınca 'beni affedin' demiş Kahramanmaraş’ta 8’inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli’nin eğitim gördüğü okuldaki silahlı saldırı anlarına tanıklık eden Necmettin Bekçi, “Okula girdiğimde 2 öğretmen ve bir kantinci abi silahlı şahısla mücadele ediyordu. Şahsı etkisiz hale getirmek için yere yatırdık. 'Affet beni affet beni' diyordu” dedi.