Denizli'de vahşet: Yol kenarında çok sayıda köpek ölü bulundu!

Bugün sabah ava çıkan avcılar Buldan-Güney Karayolu kenarında ölü halde bir köpeği fark ettiler.

Daha sonra ilerledikçe daha başka köpeklerin de ölü halde yol kenarında olduğunu gördüler.

Avcılardan Musa Ekinci, Buldan-Güney Karayolu çöp toplama merkezi yakınlarında buldukları köpeklerin hiçbirinde silahla vurulduğuna dair bir belirti görmediklerini, büyük ihtimalle zehirlendiklerini düşündüklerini belirterek, "bizim tespit ettiğimiz 5 adet köpek ölü haldeydi. Arada birkaç tane de canlı dolaşanlar vardı. Ölü sayısının daha da fazla olabileceğini sanıyoruz" dedi.

Köpeklerin ölüm sebebi merak ediliyor.