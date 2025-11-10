Cumhuriyet Gazetesi Logo
Denizli'de vahşet: Yol kenarında çok sayıda köpek ölü bulundu!

Denizli'de vahşet: Yol kenarında çok sayıda köpek ölü bulundu!

10.11.2025 17:19:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Denizli'de vahşet: Yol kenarında çok sayıda köpek ölü bulundu!

Denizli’nin Buldan ilçesinde yol kenarında çok sayıda köpek ölüsü bulundu.

Bugün sabah ava çıkan avcılar Buldan-Güney Karayolu kenarında ölü halde bir köpeği fark ettiler.

Daha sonra ilerledikçe daha başka köpeklerin de ölü halde yol kenarında olduğunu gördüler.

Avcılardan Musa Ekinci, Buldan-Güney Karayolu çöp toplama merkezi yakınlarında buldukları köpeklerin hiçbirinde silahla vurulduğuna dair bir belirti görmediklerini, büyük ihtimalle zehirlendiklerini düşündüklerini belirterek, "bizim tespit ettiğimiz 5 adet köpek ölü haldeydi. Arada birkaç tane de canlı dolaşanlar vardı. Ölü sayısının daha da fazla olabileceğini sanıyoruz" dedi.

Köpeklerin ölüm sebebi merak ediliyor.

İlgili Konular: #Denizli #HAYVAna şiddet