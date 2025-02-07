Denizli Devlet Hastanesi için ‘Acilen yıkılmalı’ çağrısı

Yayınlanma: 07.02.2025 - 12:22

Güncelleme: 07.02.2025 - 12:22

Denizli’de meslek odaları, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Denizli Sağlık Platformu, 6 Şubat depreminin yıldönümünde depreme dayanıksız raporu verilen Denizli Devlet Hastanesi’nin bir an önce boşaltılarak yıkılması çağrısında bulundu. Başhekimlik önünde toplanan sağlıkçılar, adına basın açıklamasını okuyan Denizli Tabip Odası Başkanı Fazıl Necdet Ardıç, Denizli’de deprem denildiğinde ilk akla gelen yapının Denizli Devlet Hastanesi olduğunu belirterek, yetkilileri harekete geçmeye çağırdı.

“HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ...”

Ardıç, “Bundan tam 2 yıl önce sabaha karşı 4:17’de ülkemizin kalbine bıçak gibi saplanmış fay hatları şiddetle sarsıldı. Şehirlerimiz, hayatlarımız, umutlarımız, geleceğimiz paramparça oldu. Ondan sonra yapılan fedakârlıklar, ulusumuzun her ferdinin içten duygusallığı, maddi manevi destekleri, yönetsel organizasyonlar, verilen sözler, atılan nutuklar hepsi boş. Resmi rakamlara göre tam 53000 yurttaşımızı cahilliğe, aç gözlülüğe, vurdumduymazlığa, korkaklığa kurban verdik. Bugün aramızda olması gereken sevdiklerimiz artık yaşamıyor. Ve daha acısı üzerinden 2 yıl geçmeden hepsi unutuldu. Orada insanlar hala konteynerlarda yaşıyorlar. Ülkemizin geri kalanında ise sanki hiçbir şey olmamış gibi biraz daha fazla metrekare, biraz daha az maliyet için insanlar ölüme mahkûm edilmeye devam ediyor” diye konuştu.

“HEPİMİZ HASTANENİN ALTINDA KALACAĞIZ”

Yurttaşa seslenen Ardıç, “Artık ölüm uykusundan uyanın. Deprem yine olacak belki biraz sonra, belki yarın belki de gelecek ay. Belki sizin evin yanından geçen fay hattında olacak, orada değilse sevdiklerinizin evinin yanında, kim bilir. Bu beklenen felakete acil önlem düşünmeyen yöneticiler bizlerin hayatları üzerine kumar oynadıklarının farkındalar mı? Denizli Devlet Hastanesinin çürük binaları yıkılacak. Sağlık çalışanları, doktorlar, hastalar, hepimiz birlikte altında kalacağız. Birlikte öleceğiz. Sadece biz değil, deprem sonrası bize ihtiyacı olan ve sağlık tesisine ulaşamayan binlerce insan da ölecek. Olacağı biliyoruz sadece ne zaman olacağını bilmiyoruz. Denizli Devlet Hastanesinin binaları acilen boşaltılmalıdır. Bizlerle diyalog içinde hızlı bir plan geliştirilebilir. Bütün yurttaşlarımıza, hepinize ve özellikle bu binalarda çalışan, bu binalara işi düşen insanlara sesleniyoruz. Siz bu beklenen kaderinizden kurtulmak için ne yapıyorsunuz? Siz kaderinize sahip çıkmazsanız, kimse sizin için bir şey yapmayacak. Bunun örneğini yaşayarak defalarca gördük. Yaşanan büyük felaketin yıldönümünde, kaybettiğimiz bütün yurttaşlarımızı ve özellikle 448 sağlık çalışanını saygıyla ve derin bir acıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı.