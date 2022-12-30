Denizli’de 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi

Denizli’de merkez üssü Pamukkale ilçesinde 3.6 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi

İHA
30 Aralık 2022 Cuma, 07:34
Denizli’de 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, 00.23’de merkez üssü Pamukkale ilçesine bağlı Irganlı Mahallesi olan 3.6 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi.

Kısa süreli korku ve paniğe neden olan deprem, kent merkezindeki bir çok noktada hissedildi.

Şiddetli bir gürültünün duyulduğu depremde, her hangi bir can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.


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