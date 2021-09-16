Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Denizli'nin Honaz ilçesinde, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA
16 Eylül 2021 Perşembe, 06:51
Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Honaz ilçesinde saat 06.05'te Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  Yerin 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler