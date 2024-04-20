Denizli'de 42 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Denizli'de 42 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, hırsızlık suçundan hakkında 42 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Pamukkale Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, aranan bir hükümlünün, arkadaşının evinde saklandığını tespit etti.
Eve düzenlenen baskında, birden fazla hırsızlık suçundan hakkında toplam 42 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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