Denizli'de bir yurttaş kaza sonucu hayatını kaybetti
Denizli'de İftar için ekmek alan şahıs otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza,Denizli'nin Merkezefendi ilçesi, Yenişafak Mahallesi Ali Marım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaeddin Cunkuş (59) iftar için ekmek aldıktan sonra yolun karşısına geçmek istediği esnada Hayrullah Y. (22) idaresindeki 34 RZE 87 plakalı otomobilin çarpması ile metrelerce savruldu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cunkuş’un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, Cunkuş’un yakınları acılı haberi alır almaz olay yerine geldi. Yakınlarının gözyaşlarına boğulduğı kazada ölen Cunkuş’un belediyenin fen işleri biriminde çalıştığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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