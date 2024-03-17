Denizli'de bir yurttaş kaza sonucu hayatını kaybetti

Denizli'de İftar için ekmek alan şahıs otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

İHA
Yayınlanma: 17.03.2024 - 20:34
Denizli'de bir yurttaş kaza sonucu hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Kaza,Denizli'nin Merkezefendi ilçesi, Yenişafak Mahallesi Ali Marım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaeddin Cunkuş (59) iftar için ekmek aldıktan sonra yolun karşısına geçmek istediği esnada Hayrullah Y. (22) idaresindeki 34 RZE 87 plakalı otomobilin çarpması ile metrelerce savruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cunkuş’un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, Cunkuş’un yakınları acılı haberi alır almaz olay yerine geldi. Yakınlarının gözyaşlarına boğulduğı kazada ölen Cunkuş’un belediyenin fen işleri biriminde çalıştığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Denizli haberleri Olay yeri haberleri Soruşturma haberleri yaşamını yitirdi haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye dahil 3 ülkeye mektup gönderildi

Türkiye dahil 3 ülkeye mektup gönderildi
Orta sahadan direği vurdu: Real Madrid’in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!

Orta sahadan direği vurdu: Real Madrid’in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!
İzmir'deki 13 saatlik yangının hasarı havadan görüntülendi

İzmir'deki 13 saatlik yangının hasarı havadan görüntülendi
Emre Belözoğlu’ndan flaş Olimpiu Morutan açıklaması

Emre Belözoğlu’ndan flaş Olimpiu Morutan açıklaması
Erbakan: Yeniden Refah adayını geri çekecekmiş, ne münasebet

Erbakan: Yeniden Refah adayını geri çekecekmiş, ne münasebet
Beşiktaş’a sahasında büyük şok! Beşiktaş 1-2 Antalyaspor

Beşiktaş’a sahasında büyük şok! Beşiktaş 1-2 Antalyaspor
100. Yıl Anıtı yıkıldı

100. Yıl Anıtı yıkıldı
Erkekler oje sürer mi? Ünlü oyuncu Nejat işler cevapladı

Erkekler oje sürer mi? Ünlü oyuncu Nejat işler cevapladı