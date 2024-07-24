Denizli'de cezaevinde gıda zehirlenmesi: Tutuklu ve hükümlüler hasataneye kaldırıldı

Denizli'de tutuklu ve hükümlüler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 24.07.2024 - 09:19
Denizli'de cezaevinde gıda zehirlenmesi: Tutuklu ve hükümlüler hasataneye kaldırıldı
Abone Ol google-news

Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Honaz ilçesi Kocabaş Mahellesi'ndeki D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler, dün öğlen yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle cezaevinde ilk müdahaleleri yapılan mahkumlar, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere sevk edildi. Hastanelere gelen yakınları, mahkumların durumu hakkında yetkililerden bilgi almak istedi.

Kalabalık nedeniyle polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Bazı mahkumların tedavilerinin ardından taburcu edilerek cezaevine gönderildiği öğrenildi.


Denizli haberleri gıda zehirlenmesi haberleri gıda haberleri

İlgili Haberler

Bodrum’da otelde gıda zehirlenmesi: 16 turist hastanelik oldu

Bodrum’da otelde gıda zehirlenmesi: 16 turist hastanelik oldu
Bolu'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 32 kişi hastaneye kaldırıldı

Bolu'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 32 kişi hastaneye kaldırıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler