Bolu'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 32 kişi hastaneye kaldırıldı
Bolu'nun Göynük ilçesinde bir fabrikada çalışan ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 32'ye çıktı.
Dedeler köyünde faaliyet gösteren beyaz et üretim fabrikasında akşam saatlerinde yemek yedikten sonra baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşayan 32 işçi hastaneye başvurdu.
Kendi imkanlarıyla gittikleri ve fabrika yetkilileri tarafından götürüldükleri Göynük Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesi'nde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan işçilerden 19'u taburcu edildi.
13 işçinin ise tedavisi devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Özgür Özel'i içeri sokmayacaklar...'
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'SMA' eylemi
- Marmara'da yeni tehlike: Silivri açıklarına kadar geldi!
- Siirt'te hasat başladı: Suyu 34 ülkeye ihraç ediliyor
- İYİ Parti'de yeni istifa
- Şimşek'in yeni vergi paketi belli oldu
- 'İstifası istenen' AKP'li isimden savunma
- MHP'li üst düzey isimden 'Sinan Ateş' iddiası
- AKP’nin yeni anayasa formülü masada
- 635 bin TL'ye satılan daire gündem oldu