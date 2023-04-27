Denizli’de CHP’nin sandık görevlisi olmaya bilir... Gözler YSK’de!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 10:13

Güncelleme: 27.04.2023 - 10:13

CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili seçimlerinde görev alacak 437 sandık kurulu görevlilerin listesini, son gün olan 23 Nisan'da 17.00'ye kadar teslim etmesi gerekirken, 5 dakika gecikti. Listeler saat 17.05'te Pamukkale İlçe Seçim Kurulu'na teslim etti. Bu gecikme teslim tutanağında yer aldı. Daha sonra toplanan kurul, Başkan Berna Eser ve CHP'li üye Ozan Orpak'ın muhalefet şerhine karşılık İYİ Partili Kudret Apak, AKP’li Hüseyin Kaya, MHP'li Süleyman Gürcan, memur üyeler Mustafa Başın ve Öncel Özel'in oylarıyla teslim edilen listenin işleme konulmaması oy çokluğuyla kabul edildi.

AKP: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Konuyla ilgili AKP "Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel, Pamukkale İlçe Seçim Kurulu önünde açıklama yaptı. Gökbel, 14 Mayıs seçimler için tüm partilere asil ve yedek olarak sandık görevlilerini belirlemeleri için bir süre verildiğini belirterek, "O tarih de 23 Nisan 2023'tür. O tarihe kadar partilerin asil ve yedek üyelerini bildirmeleri gerekmektedir. AKP olarak 20 Nisan'da listelerimizin tamamını İlçe Seçim Kurulumuza ilettik. Lakin CHP yöneticileri 23 Nisan 2023 günü teslim etme saatini geçirerek listelerini vermiş bulunmaktadır. Bu noktada söyleyeceğimiz şey şudur: Seçim ciddiyet işidir. Ciddiyetle ve hassasiyetle takip edilmesi gerekir. Geldiğimiz noktada da bu ciddiyetin dışına çıkarak, milletin emanetine sahip çıkma noktasında da yine sınıfta kaldılar. Ortada bir vuku vardır. Aynı zamanda bu hukuki bir süreçtir. Bizimle ilgili bir boyut olmadığı için bu konuyla ilgili fazlaca bir yorum yapmak istemiyoruz. Bu Yüksek Seçim Kurulu veya İlçe Seçim Kurulu'nun vereceği bir karardır ancak şunu ifade etmek isterim ki bu olayın dikkatle takipçisi olacağız" dedi.

CHP Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı da "Biz de itirazda bulunduk. Süreç devam ediyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan seçimde CHP sandık görevlilerinin Pamukkale ilçesindeki sandıklarda görev yapıp yapamayacağına İl Seçim Kurulu karar verecek.