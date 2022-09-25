Denizli'de düşen helikopterin enkazı kaldırıldı, 5 yaralıdan 1'i taburcu oldu

25 Eylül 2022 Pazar, 13:32

Kastamonu'dan Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına destek için havalanan KA 32 tipi yangın söndürme helikopteri, 21 Eylül saat 16.00 sıralarında Denizli'nin Çardak ilçesinde düştü. Kazada Rus uyruklu mühendis Aleksandr Lakovlev ile teknisyen Alexey Volkov hayatını kaybetti.

Türk pilot Ömer Kaan Çakır ile Orman Genel Müdürlüğü Temsilcisi Kenan Erdem ve Rus uyruklu teknisyen Georgii Onuchin, 2'nci pilot İgor Turkov ve pilot İlya Ivesenkhıo ise yaralandı. Yaralılar, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi (PAÜ) ve Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Kenan Erdem, taburcu edildi.

Diğer yaralıların ise tedavileri sürüyor.

Çardak Havaalanı ile Acıgöl arasındaki araziye düşen, KA32 tipi helikopterin enkazında kaza kırım ekiplerinin incelemesi tamamlandı. Ekiplerin olay yerinde incelemesinin bitmesinin ardından helikopter enkazı ve çevreye yayılan parçalar vinçle kaldırılıp, yüklendiği TIR'la Ankara'ya götürüldü.