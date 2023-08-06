Denizli’de erkek şiddeti: Eşi ile 4 yaşındaki üvey oğlunu bıçaklayarak öldürdü!
Denizli’nin Tavas ilçesinde Ümit Mutlu Akpınar (24), tartıştığı eşi Büşra Akpınar (26) ile üvey oğlu Macit Gül'ü (4) bıçaklayarak öldürdü.
Meydana gelen olayda, 6 Şubat merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş'tan gelip, Denizli'nin Tavas ilçesine yerleşen ve burada inşaat işleri yapan Ümit Mutlu Akpınar ile eşi Büşra Akpınar arasında tartışma çıktı.
Ümit Mutlu Akpınar, mutfaktan aldığı bıçak ile eşini defalarca bıçakladı. Akpınar, ardından annesinin çığlıklarını duyup, balkona koşan eşinin önceki evliliğinden oğlu Macit Gül'e de bıçakla saldırdı. Anne ile oğlu hayatını kaybetti, şüpheli suç aleti bıçak ile gözaltına alındı.
Cenazeler Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ailenin yakınları haberi alınca sinir krizi geçirdi. Ümit Mutlu Akpınar, polisteki ilk ifadesinde; eşiyle tartıştıktan sonra cinnet getirdiğini, mutfaktan aldığı bıçağı hedef gözetmeksizin salladığını söyledi. Soruşturma sürüyor.
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