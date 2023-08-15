Denizli'de feci kaza... Otomobil takla attı, 1’i çocuk 4 kişi yaralandı!
Denizli’de yokuştan hızla indiği sırada kontrolden çıkan otomobil, direğe çarptıktan sonra takla atarak tarlaya devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.
Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Kaynarca Caddesi’nde feci bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; M.P. idaresindeki 20 AUN 37 plakalı otomobil, caddedeki yokuştan hızla inerken, sürücü henüz belirlenemeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybetti. Sürücünün tüm çabalarına rağmen kontrol edemediği araç, önce yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı; daha sonrasında ise savrulup takla atarak yol kenarında tarlaya devrildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.P. ile birlikte araç içerisinde yolcu olarak bulunan 4 yaşındaki Y.E.B., R.D. ve F.P. hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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