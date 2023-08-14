D-100'de zincirleme kaza: 4 yaralı

Yayınlanma: 14.08.2023 - 09:50

Güncelleme: 14.08.2023 - 09:50

D-100 Karayolu İstanbul istikameti Yeşiltepe Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada T.K. idaresindeki 54 AFE 419 plakalı otomobil ile F.Y. idaresindeki 54 FY 953 plakalı otomobil çarpıştı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Savrulan otomobillerden biri ışıklarda bekleyen Y.Ç. idaresindeki 54 ABY 277 plakalı motosiklete ve yaya olarak seyir halinde olan S.D.’ye çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.