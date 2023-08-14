Malatya'da feci kaza! Kamyon şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Yayınlanma: 14.08.2023 - 18:56

Güncelleme: 14.08.2023 - 18:57

Kaza, öğle saatlerinde Yaygın Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Yıldırım yönetimindeki 63 ABA 458 plakalı eşya yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Kazada, sürücü Mahmut Yıldırım (52) ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi hayatını kaybetti, araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı. Kazanın etkisiyle kimlikleri kaybolan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrolde sürücü Yıldırım ile kimliği tespit edilemeyen bir kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hurda yığınına dönen kamyonda sıkışan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.