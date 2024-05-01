Denizli’de ilk 1 Mayıs kutlaması

Yayınlanma: 01.05.2024 - 17:05

Güncelleme: 01.05.2024 - 17:05

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi çalışanlarıyla birlikte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi çalışanlarıyla ilk kez düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında sevinç ve coşku doruğa çıktı. Davul zurna eşliğinde bayram sevincini belediye önünde halaylarla kutlayan çalışanlar, ellerinde Türk bayraklarıyla hep bir ağızdan İzmir Marşı ve 1 Mayıs Marşı’nı söyledi. Çalışanları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde yalnız bırakmayan Başkan Çavuşoğlu burada bir konuşma yaptı. Başkan Çavuşoğlu, “Bugün emeğin bayramı, bugün alın terinin bayramı. Bugün zor şartlarda ülkemizin, memleketimizin ve belediyemizin geleceği için mücadele eden sizlerin bayramı. Bugün harama el uzatmadan, yetimin hakkını yemeden, sadece alın teriyle geçinenlerin bayramı. Bu ve bundan sonraki bayramlarda da emeğin ve emekçinin değerinin yükseldiği bir Denizli Büyükşehir’i hep beraber var edeceğimizden emin olun. Hepinizin bayramını, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı, Emek ve Dayanışma Gününü en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.

“BEN DE BU BELEDİYENİN BİR İŞÇİSİYİM”

Çalışanlar arasında hiçbir ayrımcılık yapmadıklarını ve asla da yapmayacaklarını vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, “Sizlere bu meydanda seçimden önce bir söz vermiştim. Yol arkadaşlarımın siyasi fikirleriyle değil, yol arkadaşlarımın emeğe olan değerlerine, belediyeye olan hizmetlerine ve çalışmalarına göre değerlendireceğiz” dedi. Denizli’ye hep birlikte hizmet edeceklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Aynı sizler gibi ben de bu belediyenin bir işçisiyim. Sizin gibi mesaiye gelen biriyim. Sizlerle benim aramdaki tek fark bu şehrin yöneticisi olmam. Onun dışında hepimiz bu şehre hizmetkar olacağız. Sizlerden şu bilinçle davranmanızı istiyorum. Bu şehir, hepimizin şehri. Bu yolculuğa çıktıysanız bu şehrin en iyi noktaya gelmesi için gece gündüz hepimiz mücadele edeceğiz. Yeri gelecek emeğiniz sizleri yoracak, yeri gelecek geceniz ile gündüzünüz birbirine karışacak. Ama bu borcu biz bu şehre ödemek zorundayız. Çünkü bizim boğazımızdan geçen her lokmada bu şehrin, garibanların, çocukların hakkı var. Yalınayak bu şehirde yürümek zorunda kalan, ayakkabı alacak parası olmayan o yetimlerin bizim üstümüzde hakkı var. Onun için sizden istediğim tek şey var. Gelin bu şehri en güzel hale beraber getirelim. Gelin bu şehirde yaşayan insanların mutlu olduğu bir şehir yaratalım. Sokaklarının temiz olduğu, insanların yüzünün güldüğü bu şehri hep beraber inşa edeceğiz. Ben size güveniyorum, siz de bana güvenin.”

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Zor bir sürecin içinden geçtiklerini anlatan Başkan Çavuşoğlu, “Bu zor süreci birlikte, dayanışma ile atlatacağımıza inanıyorum. Bana karşı bir ön yargınız olmasın, ben sizlerden biriyim. Ben karpuz kamyonu kasasından gelmiş, tezgahlarda yaşamış bir kardeşinizim. Sizden hiçbir farkım yok” ifadelerini kullandı. “Son söz; Ekmeğinizi kendi alın terinizle kazanın. Size ekmek veren ne Nuri Çavuşoğlu ne de benden önceki belediye başkanları değil. Size ekmek veren bir tane kuruluş var” diyerek Türkiye Cumhuriyeti Denizli Büyükşehir Belediyesi tabelasını gösteren Başkan Çavuşoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden ekmek yiyorsunuz. Kalıcı olan kurum. Fukaranın ekmeğine el uzatanlardan gelin beraber hesap soralım. O fakirin ekmeğini yiyen, o garibin ekmeğini yiyen eli, gelin hep beraber kıralım arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun” dedi. Başkan Çavuşoğlu daha sonra çalışanlarla birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.