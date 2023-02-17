Denizli'de iş cinayeti: Kadın işçi, boynunu makineye kaptırması sonucu yaşamını yitirdi
Denizli'de bir tekstil fabrikasında 53 yaşındaki kadın işçi Sevinç Altın, boynunu makineye kaptırdı. Hayatını kaybeden Altın'ın bedeni otopsi için adli tıbba kaldırıldı.
Denizli'de bir tekstil fabrikasında makinenin kesmediği parçayı kendi kesmeye çalışan kadın işçi, boynunu makineye kaptırması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir tekstil fabrikasında çalışan Sevinç Altın (53), makinenin kesmediği parçayı kesmek istedi. Bu esnada boynunu makineye kaptıran Altın, feci şekilde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, önlem aldıktan sonra inceleme yaptı.
Yapılan çalışmaların ardından Altın'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
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