Tekirdağ'da iş cinayeti: Maden ocağındaki patlamada mühendis hayatını kaybetti

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 20:44

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 21:04

Olay, akşam saatlerinde Malkara’nın kırsal İbrice Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren özel bir şirkete ait maden ocağında meydana geldi. Maden mühendisi Yunus Emre Sönmez, kömür bandından çamur toplayan tamburu kürekle temizlemek istediği sırada kömür bandıyla tambur arasına sıkıştı.

Sönmez’in sıkıştığı görenlerin ihbarıyla ocağa sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Sönmez, Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, maden ocağı personelinin ifadesine başvurdu. Evli ve iki çocuk babası Sönmez’in cansız bedeni Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İş kazasıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.