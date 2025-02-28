Denizli’de “Kırsal Kalkınma” atağı

Yayınlanma: 28.02.2025 - 12:30

Güncelleme: 28.02.2025 - 12:30

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlarda yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma süreçlerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir kır-kent ilişkisinin kurulması, teknolojik ve yeniliği kırsal ile buluşturarak kırdan kente göçün azaltılması ile ilgili alanında uzman kişilerin katılarak fikir alışverişinde bulunduğu “Kentimizde Kırsal Kalkınma ve Sosyal Refah” adında bir çalıştay düzenledi. Çalıştaya Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Genel Sekreter Bülent Bozbaş, Genel Sekreter Yardımcıları Hülya Bartal, Onur Yılmaz, çeşitli üniversitelerden katılım sağlayan akademisyenler, kooperatif ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Prof. Dr. Kamil Orhan’ın moderatörlüğünü gerçekleştirdiği çalıştayda Prof. Dr. Tayfun Özkaya, Doç. Dr. Nagihan Durusoy Öztepe, Prof. Dr. Bülent Topuz ve Dr. Öğr. Üyesi Radiye Canan Bağış kırsal kalkınma ve sosyal refah ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdi. İki bölümden oluşan çalıştayın ilk bölümünde “Kırsal Kalkınma” ele alınırken ikinci bölümde ise “Kırsalda Sosyal Refah ve İstihdam” konusu değerlendirildi.

HEDEF KENTTEN KIRSALA “TERSİNE GÖÇ”

Çalıştayın ilk bölümünde kent ile kırsal arasında bir bütünleşme sağlanarak kırsal alanların sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği üzerinde durulurken ikinci bölümde ise kırsal bölgelerde yaşayan ihtiyaç sahibi bireylerin ve toplulukların yaşam kalitesinin artırılması, ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmelerinin sağlanması, toplumsal eşitsizliklerin azaltılması konuları hakkında alanında uzman katılımcılar tarafından fikir alışverişinde bulunuldu.

“İNSANLARIN ÜRETİMLERİNİ ARTTIRMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Çalıştayda konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kırsal kalkınmaya verdikleri önemin altını çizerek süreci hızlandırmak için çalışmalara devam ettiklerini vurguladı. Başkan Çavuşoğlu konuşmasının devamında “Kırsal alanda bizim özel bir çabamız var. Ülkemizin ve dünyamızın içinde bulunduğu pandemi süreci bize dünyanın en kaliteli binalarının, en güzel arabaların yenmediğini, kırsalda yaşamın bitme noktasına geldiği bir yerde bizleri zor şartların beklediğini öğretti. Kırsalın bu anlamda önemi çok büyük. Biz de Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınma sürecini her geçen gün daha da hızlandırmak için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız esnasında alanında uzman kişilerin elinde ne varsa bizimle paylaşmasını istiyoruz. İnsanların üretimlerini arttırma noktasında elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

“ŞEHİR İLE BELEDİYE ARASINDA BİR KÖPRÜ OLSUN İSTİYORUZ”

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, çalıştayda yaptığı konuşmada Denizli ile ilgili bir karar alınırken şehrin paydaşları ile alınması gerektiğini vurguladı. Genel Sekreter Bozbaş konuşmasının devamında, “Biz Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak alınacak kararları şehrin dinamikleri ve alanında uzman kişiler ile birlikte almak istiyoruz. Bu şehre beraber yön vermek istiyoruz. Bilgi ve fikir alışverişinin sürmesini istiyoruz. Biz şehir ile belediye arasında bir duvar değil, şehir ile belediye arasında bir köprü olsun istiyoruz. Tek taraflı verilen kararlar iyi olsa bile bu şehrin sahiplenmesi olmadan hayata geçmiyor” ifadelerini kullandı.