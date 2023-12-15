Denizli'de krom maden ocağında göçük: 2 ölü

Yayınlanma: 15.12.2023 - 01:56

Güncelleme: 15.12.2023 - 08:23

Olay, saat 23.00 sıralarında Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkisinde faaliyet gösteren bir krom madeninde meydana geldi. Krom madeninde yürütülen çalışma sırasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

İlk belirlemelere göre maden Mühendisi Kadir Özer ile işçilerden Rıfat Salman ve Mustafa Karahan göçük altında kaldı. Diğer işçiler kendi imkanları arkadaşlarını kurtarmak için çalışma başlatılırken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sürdürdüğü arama kurtarma çalışması sırasında mühendis Özer ile işçilerden Salman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler hastane morguna götürülürken, halen göçük altında bulunan Mustafa Karahan için arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

YARALI İŞÇİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Ekipler, yerin bin 100 metre ilerisinde mahsur kalan Rıfat Salman’ı yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından sağ olarak kurtardı. Aile yakınları ve meslektaşlarının umutlu bekleyişinin ardından ambulansla alınan işçi, Acıpayam Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağ kurtarılan Rıfat Salman’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olay yerinde incelemelerde bulunan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, madende üzücü bir kazanın yaşandığını söyledi.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı olarak kurtulan işçiye ise acil şifalar dileyen Coşkun, şöyle konuştu:

"Acıpayam ilçemizin Karaismailler köyündeki krom madeninde göçük meydana geldi. Bu göçük neticesinde 3 arkadaşımız, göçük altında kaldı. Çok şükür bir arkadaşımızı göçük altından kurtarıp şu an hastaneye naklettik. Sağlık durumu gayet iyi. Stabil bir sıkıntısı yok, aldığımız bilgilere göre. Diğer iki arkadaşımızı maalesef kaybettik. Üzücü bir kaza. Olayla ilgili tabii adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma neticesinde olay netleştikten sonra gereği yapılacaktır."

Maden hakkında bilgi veren Vali Coşkun, şunları kaydetti:

"Maden ocağının, yatay seviyede yaklaşık bin metre olduğu ifade edildi. Bunun yaklaşık 700 ila 800 metresinde, içeriden çıkan arkadaşlarımızın ifadesiyle 3-4 metrelik göçük olduğu. Tabii bütün bu hususlar, orada yapılacak teknik inceleme neticesinde ortaya çıkacaktır. Şu an için tabii ki bu konularla ilgili çok ayrıntılı bir bilgi vermek mümkün değil. Teknik ekiplerin konuyu incelemesi neticesinde gerekli açıklamalar yapılacaktır. Mühendis bir arkadaşımız hayatını kaybedenlerden, diğer arkadaşımız da çalışan işçi arkadaşlarımızdan. Ben Allah'tan rahmet diliyorum ölen vatandaşlarımıza, ölen arkadaşlarımıza. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun."

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Denizli Acıpayam ilçemizde meydana gelen maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili olarak #adlisoruşturma başlatılmıştır” dedi.