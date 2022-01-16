Denizli’de kumar operasyonu: Onlarca gözaltı
Denizli’de ihbar üzerine gecekondu görünümlü mekana polis baskın yaptı. Yasa dışı kumar oynatılan ve para yerine değerli güvercinlerin ortaya koyulduğu kumarhanede suçüstü yakalanan 100 kişi, emniyete götürüldü.
Denizli’de meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre gecekondu görünümlü ve etrafı çadırla çevrili olan yerde kumar oynatıldığına dair ihbar alan Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi. Ekipler gecekondu görünümlü mekana baskın yaptı. Çocukları ve kalabalık grubu gören ekipler, tombalada para yerine değerli güvercinlerin ortaya koyularak kumar oynandığını tespit etti.
KARAKOLLARA GÖTÜRÜLDÜLER
Şüphelilerin içerisinde çocukların da olduğunu tespit eden ekipler, bütün kimlikleri toplayarak arama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan aramada okey taşları ve bir miktar para ele geçirildi. Kumar oynayan şüpheliler için çevre karakollardan takviye araç ve Çevik Kuvvet yönlendirilirken, bazı aileler ise olay yerine gelerek çocuklarını sordu. Sıra sıra kimliklerine göre çağırılan şüpheliler Çevik Kuvvet eşliğinde midibüslere bindirilerek karakollara dağıtıldı.
YÜZLERCE GÜVERCİN BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ
18 yaşından büyük olanları gönderen ekipler ardından çocukların işlemlerini yaparak karakola götürdü. O esnada olay yerine gelerek çocuğunu polislere soran baba, merkeze götürüldüğünü öğrendi. Yapılan çalışmalar neticesinde toplamda 20’si çocuk 100 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen ve piyasa değeri yüksek olan yüzlerce güvercin ise barınağa götürülerek muhafaza altına alındı.
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