Denizli’de kuraklık alarmı

Yayınlanma: 24.04.2025 - 13:54

Güncelleme: 24.04.2025 - 13:54

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuraklık analizlerine dayandırılan açıklamada, 2024 yılında Türkiye’nin büyük bölümünde meteorolojik kuraklık yaşandığı ve 2025’te yağışların daha da azalmasının beklendiği belirtildi. Sıcaklıklardaki artış ve buharlaşma oranlarının yükselmesiyle, özellikle sulama alanlarında ciddi rezerv kayıpları yaşanabileceği ifade edildi.

Açıklamada, “Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Denizli ilimizdeki su rezervlerinde ciddi bir azalma tespit edilmiştir. 2023 yılı ile kıyaslandığında, Akbaş Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 49’dan yüzde 27 seviyesine gerilemiştir. Bu durum, kentimizdeki içme suyu kaynaklarının korunması ve verimli kullanılmasının önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. DESKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, 2025 yılı Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında su arzında yaşanabilecek olası sıkıntılara karşı bazı kısıtlamaların uygulanması kararlaştırılmıştır. İklim değişikliğine karşı dirençli ve sürdürülebilir bir su yönetimi için kamu, özel sektör ve sivil toplum iş birliğinin büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bu süreçte tüm vatandaşlarımızdan suyu tasarruflu kullanmaları ve alınan önlemlere hassasiyetle riayet etmeleri beklenmektedir” ifadelerine yer verildi.

Yapılan kısıtlamalar şu şekilde: