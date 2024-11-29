Denizli'de masaj salonlarına 'fuhuş' operasyonu: 6 tutuklama

Denizli'de masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Denizli'de masaj salonlarına 'fuhuş' operasyonu: 6 tutuklama
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AA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 14:02

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ahlak Büro Amirliği ekipleri il merkezinde faaliyet gösteren 5 masaj salonuna fuhuş operasyonu düzenledi.

13 MAĞDUR KADIN KURTARILDI

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, 13 mağdur kadın kurtarıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı "fuhşa teşvik, aracılık veya yer temini" suçundan tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #fuhuş #Denizli

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