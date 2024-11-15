Sakarya’da masaj salonuna fuhuş operasyonu: Gözaltılar var!
Adapazarı ilçesinde fuhuşa yer temin ettiği tespit edilen 2 masaj salonu işletmecisi gözaltına alınarak, mekanlar mühürlendi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde iki ayrı masaj salonuna farklı günlerde baskın düzenledi.
2 GÖZALTI
Fuhuşa yer temini sağladıkları tespit edilen E.M.K. (49) ve D.A. (36) adlı işletme sahipleri gözaltına alınırken, iki masaj salonu mühürlendi. Dört kişi hakkında ise, fuhuş yapmaktan idari işlem uygulandı.
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