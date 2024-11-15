Sakarya’da masaj salonuna fuhuş operasyonu: Gözaltılar var!

Adapazarı ilçesinde fuhuşa yer temin ettiği tespit edilen 2 masaj salonu işletmecisi gözaltına alınarak, mekanlar mühürlendi.

Sakarya’da masaj salonuna fuhuş operasyonu: Gözaltılar var!
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İHA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 15:07

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde iki ayrı masaj salonuna farklı günlerde baskın düzenledi.

2 GÖZALTI

Fuhuşa yer temini sağladıkları tespit edilen E.M.K. (49) ve D.A. (36) adlı işletme sahipleri gözaltına alınırken, iki masaj salonu mühürlendi. Dört kişi hakkında ise, fuhuş yapmaktan idari işlem uygulandı.


Etiketler: #fuhuş #masaj salonu #sakarya #mühür

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