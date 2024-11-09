Ankara'da fuhuş operasyonu!

Yayınlanma: 09.11.2024 - 09:14

Güncelleme: 09.11.2024 - 09:14

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçu çerçevesinde belirlediği 8 eğlence mekanı ile 4 otele operasyon düzenledi.

Aralarında işletme müdürleri ve çalışanlarının da bulunduğu toplam 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ifadelerinde zor durumda kaldıkları için fuhuş yaptığını belirten 51 kadın kurtarıldı.

Baskın düzenlenen işyerlerinin ticaretten men edileceği aktarıldı.