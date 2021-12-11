Denizli'de midibüs kazası: Çok sayıda yaralı var

Denizli'nin Kale ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 3'ü çocuk 16 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA
11 Aralık 2021 Cumartesi, 15:52
Denizli'de midibüs kazası: Çok sayıda yaralı var
Abone Ol google-news

Denizli'den Muğla'ya tarım işçilerini götüren D.T. idaresindeki midibüs, Kızılcapınar mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına yan yattı.

Midibüs içinde kalan bazı yaralılar itfaiye ve sağlık ekiplerinin çabasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

AĞIR YARALILAR VAR

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan 3'ü çocuk 16 yaralıdan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler