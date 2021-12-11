Denizli'de midibüs kazası: Çok sayıda yaralı var
Denizli'nin Kale ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 3'ü çocuk 16 kişi hastaneye kaldırıldı.
Denizli'den Muğla'ya tarım işçilerini götüren D.T. idaresindeki midibüs, Kızılcapınar mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına yan yattı.
Midibüs içinde kalan bazı yaralılar itfaiye ve sağlık ekiplerinin çabasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
AĞIR YARALILAR VAR
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan 3'ü çocuk 16 yaralıdan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Video Haberler
- İşte İstanbul'daki yoksulluk gerçeği
- İtiraf geldi: ‘Bu hikaye bitti’
- Süleyman Soylu hakkında çarpıcı yorum
- 'Müzik bir ruhtur, dimi enişte?'
- Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
En Çok Okunan Haberler
- Netflix'te kesinlikle izlenmesi gereken 20 dizi
- Habertürk sunucusu Ersoy'dan 'tuvalet kağıdı' tepkisi
- Öcalan serbest mi kalacak?
- Peker hakkında yeni bir bilgiyi açıkladı
- İmamoğlu çağrı yaptı, Mercedes’ten açıklama geldi
- MasterChef şampiyonu kaşar peynirlerindeki oyunu anlattı
- Metiner acı haberi canlı yayında aldı
- Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül hakkında suç duyurusu
- AKP'de bir 'uyuşturucu' skandalı daha