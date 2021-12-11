Ankara'da korkunç kaza: 6 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da iki otomobilin çarpışmasıyla 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
11 Aralık 2021 Cumartesi, 09:59
Ankara'da korkunç kaza: 6 kişi hayatını kaybetti
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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