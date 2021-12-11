Ankara'da korkunç kaza: 6 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da iki otomobilin çarpışmasıyla 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
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