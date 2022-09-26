Denizli'de otomobil, şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki sürücü Tarık Sayar (23) ve Tarık Durgut (21) hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Karakurt Mahallesi Denizli- Honaz yolunda, 26 Eylül Pazartesi günü saat 03.00 sıralarında, Tarık Sayar yönetimindeki 20 AFL 693 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADILAR
Sağlık ekibi, sürücü Tarık Sayar ile yanındaki Tarık Durgut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Muhammet Furkan Bayram (22) ise ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Sayar ile Durgut'un cansız bedenleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bayram'ın hastanedeki tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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