Otomobil çarpmasıyla yaralandı, hastanede kurtarılamadı

26 Eylül 2022 Pazartesi, 10:41

D-100 kara yolu Büyükdere Mahallesi'nde gece yarısı, Adapazarı yönünde giden A.A.'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İlhan Salihoğlu'na çarptı. Otomobil, bariyerlere çarparak durdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerini arayarak, yardım istedi. Kazada Salihoğlu, ağır yaralanırken, otomobilde bulunan Ş.K. de yaralandı. Sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlhan Salihoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü.