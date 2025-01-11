Denizli'de sır olay: 64 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Denizli'de sır olay: 64 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 11.01.2025 - 21:18

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yaşayan Muzaffer Alakuş’un (64) evinden gelen kötü koku nedeniyle apartman komşuları polise haber verdi.

İhbar üzerine adrese polis, ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Alakuş’u hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde adamın günler önce hayatını kaybettiği belirlendi.

KIZI FENALIK GEÇİRDİ

Muzaffer Alakuş’un cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Muzaffer Alakuş’un ölüm haberini alan kızı fenalık geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Denizli

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