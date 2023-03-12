Denizli'de tabancayla eşini öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 20:50

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 20:56

Denizli'de yaşayan H.T. (60) isimli şahıs, evli olduğu Arzu T'ye (48) tabancayla ateş etti.

H.T. daha sonra aynı tabancayla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla içeri giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Arzu T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı bulunan H.T, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Arzu T'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.