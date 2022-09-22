Denizli’de yerleşim yerine yakın noktada orman yangını başladı

22 Eylül 2022 Perşembe, 17:17

Buldan ilçesine bağlı Karşıyaka mahallesi Haydar mevkiinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı ormanlık alanda yangın başladı.

Yerleşim yerine yakın olan yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede vatandaşlar canla başla çalışmalara destek veriyor.



