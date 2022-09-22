Denizli’de yerleşim yerine yakın noktada orman yangını başladı

Denizli’nin Buldan ilçesinde yerleşim alanına yakın noktada orman yangını başladı.

İHA
22 Eylül 2022 Perşembe, 17:17
Denizli’de yerleşim yerine yakın noktada orman yangını başladı
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Buldan ilçesine bağlı Karşıyaka mahallesi Haydar mevkiinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı ormanlık alanda yangın başladı.

Yerleşim yerine yakın olan yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede vatandaşlar canla başla çalışmalara destek veriyor.


Yangın Denizli

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