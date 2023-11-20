Denizli’deki konservatuvar Meclis gündeminde: Kim teslim aldı?

Yayınlanma: 20.11.2023 - 10:49

Güncelleme: 20.11.2023 - 10:49

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Külahçıoğlu Un Fabrikası Konservatuvar Merkezi’nde öğrencilerin bina restorasyonu sonrasında yaşadığı sorunları TBMM gündemine taşıdı. Arpacı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlaması istemiyle soru önergesi vererek, “Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait konservatuar binasının restorasyonu sonrasında, binanın restore edilmesine rağmen, yapılan çalışmaların yeterli olmadığı, sağlam bir yapı haline getirilmediği ve bu durumun can güvenliğini tehdit ettiği bilinmektedir” diye konuştu.

“BİNANIN ALTI SULAR İÇİNDE, DUVARLAR VE MERDİVENLER ÇATLAKLA DOLU”

Öğrencilerin şikayetlerini dile getiren Arpacı, “Öğrenciler, binanın altının su içinde yüzdüğü, duvarlarının ve merdivenlerinin çatlaklarla dolu olduğu ve çatılarından su sızdığı bilgisi, acil önlemlerin alınması gerektiğini göstermektedir. Özellikle deprem gibi doğal afet durumlarında, bu tür yapısal zayıflıklar, ciddi tehlikeler oluşturacak ve can kaybına neden olacaktır. Bu durum, konservatuvar binasının acilen güçlendirilmesi ve yapısal sorunların giderilmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Öğrencilerin yaşam güvenliğini tehlikeye atan bu durumun derhal ele alınması ve gerekli önlemlerin alınarak binanın güçlendirilmesi hayati bir önem taşımaktadır. Tarihi bir bina olması nedeniyle gerek Bakanlığınız gerek de Belediye yetkililerinin, bu konuda duyarlılık göstererek öğrencilerin endişelerini ciddiye alması ve acilen binanın güçlendirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

CHP’li Arpacı’nın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlamasını istediği sorular şöyle: