Denizli’deki konservatuvar Meclis gündeminde: Kim teslim aldı?
CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan Denizli Külahçıoğlu Un Fabrikası Konservatuvar Merkezi’nde yaşanan sorunları Meclis gündemine taşıdı ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a soru önergesi verdi. Arpacı, “Binanın teslimi kim tarafından alınmıştır? Teslimi sırasında gerekli kontroller yapılmış mıdır?” diye sordu.
CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Külahçıoğlu Un Fabrikası Konservatuvar Merkezi’nde öğrencilerin bina restorasyonu sonrasında yaşadığı sorunları TBMM gündemine taşıdı. Arpacı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlaması istemiyle soru önergesi vererek, “Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait konservatuar binasının restorasyonu sonrasında, binanın restore edilmesine rağmen, yapılan çalışmaların yeterli olmadığı, sağlam bir yapı haline getirilmediği ve bu durumun can güvenliğini tehdit ettiği bilinmektedir” diye konuştu.
“BİNANIN ALTI SULAR İÇİNDE, DUVARLAR VE MERDİVENLER ÇATLAKLA DOLU”
Öğrencilerin şikayetlerini dile getiren Arpacı, “Öğrenciler, binanın altının su içinde yüzdüğü, duvarlarının ve merdivenlerinin çatlaklarla dolu olduğu ve çatılarından su sızdığı bilgisi, acil önlemlerin alınması gerektiğini göstermektedir. Özellikle deprem gibi doğal afet durumlarında, bu tür yapısal zayıflıklar, ciddi tehlikeler oluşturacak ve can kaybına neden olacaktır. Bu durum, konservatuvar binasının acilen güçlendirilmesi ve yapısal sorunların giderilmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Öğrencilerin yaşam güvenliğini tehlikeye atan bu durumun derhal ele alınması ve gerekli önlemlerin alınarak binanın güçlendirilmesi hayati bir önem taşımaktadır. Tarihi bir bina olması nedeniyle gerek Bakanlığınız gerek de Belediye yetkililerinin, bu konuda duyarlılık göstererek öğrencilerin endişelerini ciddiye alması ve acilen binanın güçlendirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.
CHP’li Arpacı’nın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlamasını istediği sorular şöyle:
- Daha önceden binanın restore edildiği ifade edilmektedir. Binanın restorasyonu için hangi yıl ihale açılmıştır? Bu ihaleye kaç firma katılmıştır? İhale hangi yöntemle gerçekleştirilmiştir?
- Binanın güçlendirilmesi ihalesini kazanan firma kimdir? Bu firmaya ne kadar ödeme yapılmıştır?
- Binanın güçlendirilmesi işini yapan firmanın bugüne kadar yaptığı işler nelerdir? Bu şekilde tarihi ya da benzer bir bina onarımı yapmışlar mıdır? Yapmışlarsa bunlar nerelerdir?
- Binanın güçlendirilmesi işi bitiminde, binanın teslimi için bir Kontrol Heyeti oluşturulmuş mudur? Binanın teslimi kim tarafından alınmıştır? Teslimi sırasında gerekli kontroller yapılmış mıdır?
- Restorasyon ihalesi yapılırken halkın ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine yer verilmiş midir? Başta Mimarlar Odası Denizli Şubesi olmak üzere kent kültürüne sahip çıkan meslek kuruluşları ve STK’ların, restorasyon çalışmalarının yürütülmesiyle ilgili görüşlerine neden başvurulmamıştır?
- Mevcut binada öğrencilerin öğrenim gördüğü, başka etkinlikler içinde kullanımda olan bir bina olduğu bilinmektedir. Binanın çatısından su sızdırdığı, merdivenlerinde çatlaklar olduğu ve binanın altının su içinde yüzdüğü söylenmesine karşın herhangi bir önlem alınmamasının nedeni nedir?
- Binanın kullanıcıları tarafından birçok kez şikâyette bulunulmuş ve bunun sonucunda bazı mühendis/mimar vb. gibi rapor tutulup gidildiği ifade edilmektedir? Şikâyet sonucunda binayla ilgili rapor tutan kurum Denizli Büyükşehir Belediyesi midir? Binayla ilgili oluşturulan raporun içeriği nedir? Bakanlığınıza bu binayla ilgili bir bildirim olmuş mudur?
- Bu binanın güçlendirilmesine ilişkin Bakanlığınız bütçesinden bir pay ayırmayı düşünüyor musunuz?
En Çok Okunan Haberler
-
- Ölümcül 'kedi virüsü' hızla yayılıyor!
- Yeni bir 'süper kıta' oluşuyor
- Cenazede gerginlik!
- Ocak Partisi'nin işareti gündem oldu
- Yedi ilde eğitime ara verildi
- 'Oteli olan polis müdürleri fuhuş için…'
- Husiler İsrail gemisini kaçırdı
- Erdoğan, Bahçeli’yi sırtından atacak mı?
- Şüpheli ölümde yeni gelişme!
- Banka şubelerine kilit!