Denizlili eğitim müfettişi evinde ölü bulundu

Denizlili eğitim müfettişi, Muğla’daki evinde kızı tarafından ölü olarak bulundu.

Denizlili eğitim müfettişi evinde ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 10.09.2024 - 12:30

Muğla’nın Menteşe ilçesinde İl Milli Eğitim Lojmanlarında yalnız yaşayan Mehmet Ali Karaıslı’nın kızı babasının evine geldiğinde Karaıslı’yı yerde hareketsiz yatarken buldu.

Durumu 112 Acil Sağlık Merkezi’ne bildirdi. Arından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Karaıslı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOPSİ YAPILACAK

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ece’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Karaıslı’nın ölüm haberi tüm sevenlerini yasa boğdu.

Ayrıca uzun yıllarda bu yana Muğla’da görev yapan Eğitim Müfettişi Mehmet Ali Karaıslı’nın bir süreden bu yana KOAH hastası olduğu ve 2 ay önce geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası anjiyo olduğu öğrenildi.

Karaıslı, bugün memleketi Tavas’ın Yahşiler Mahallesi’nde toprağa verilecek. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.


Etiketler: #112 Acil #112 #muğla

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