Denizli’ye kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

04 Nisan 2022 Pazartesi, 17:15

Denizli geneli için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

TEDBİR AÇIKLAMASI

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 05 Nisan 2022 Salı günü Denizli çevrerelerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına (40/70 km/sa) beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması ve yer yer toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.