Denizli’ye kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü, yarın Denizli genelinde sabah erken saatlerden itibaren akşam 21.00'a kadar sürecek kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

(İHA)
04 Nisan 2022 Pazartesi, 17:15
Denizli’ye kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
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Denizli geneli için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

TEDBİR AÇIKLAMASI

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 05 Nisan 2022 Salı günü Denizli çevrerelerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına (40/70 km/sa) beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması ve yer yer toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.


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