Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: İstanbul için saat verdi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kuvvetli yağış uyarısı geldi. Yağışlı hava dalgasının İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çankırı, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu'da zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 17
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 15
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 24
Adana: Parçalı ve az bulutlu 23
Antalya: Parçalı bulutlu 23
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 18
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 13
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 24
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