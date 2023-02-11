Deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Korku dolu anlar...

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 11:40

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 12:07

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle 10 ilde 20 binden fazla insan hayatını kaybetti en az 80 bin kişi de yaralandı. Depremle ilgili birçok ilde arama kurtarma çalışmaları sürerken 7.6'lık ikinci deprem anını gösteren görüntüler ortaya çıktı.

Depremin merkez üssü Elbistan ilçesindeki görüntülerde depremle birlikte önce 2 katlı bir binanın yıkılması, daha sonra diğer yıkılan yapıların toz dumanı ile alanı kaplaması yer aldı. O anlarda görüntülere yansıyan yurttaşların korku, şok ve panik anı da görüntülere yansıdı.

HASTANEDE KORKU DOLU ANLAR

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan güvenlik kameraları, merkez üssü Elbistan ve Pazarcık ilçeleri olan 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin neden olduğu deprem esnasındaki panik görüntülerini kaydetti.

Depremin şiddetini ortaya koyan görüntülerde, sarsıntıya hastane koridorunda yakalanan çalışanların panik içinde sağa sola kaçıştığı ve korunmak için güvenli bir alan bulma arayışında olduğu, görüntülerin devamında ise tedavi için hastanede bulunan anne ve kızının deprem esnasında birbirine sarıldığı görülüyor.