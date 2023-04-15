Deprem bölgesinde eğitime ilişkin kesin adımlar atılmıyor: Anket var ama çözüm yok

Yayınlanma: 15.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.04.2023 - 03:00

Deprem bölgesinde eğitim sekteye uğradı, hem öğretmenler hem de öğrenciler mağdur oldu. Afet illerinin bazılarında çadırda, bazılarında ise konteynerlerde kademeli olarak eğitim başladı. Ancak yıkımın büyük olduğu Hatay’ın Defne ve Samandağ ilçelerinde okullar açılmadı. Bu bölgedeki öğretmenlere il milli eğitim müdürlüklerinden “durum değerlendirme anketleri” gönderiliyor.

Anketlerde öğretmenlere il il okulların hasar durumları, ilçe bazlı öğrenci hareketliliği, personel durumu, ödenek talep durumu soruluyor. Ancak bu, yalnızca anketle sınırlı kalıyor, bir adım atılmıyor.

(Feray Aytekin Aydoğan)

‘DESTEK SAĞLANMALI’

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Feray Aytekin Aydoğan, “Bölgenin ihtiyacına göre acilen öğretmen ataması yapılmalı ve maddi destek sağlanmalıdır. Manevi rehberlik uygulamasına son verilip rehber öğretmen ve psikolojik danışman ataması yapılmalıdır. Öğrencilerin kamu kurumları dışındaki tarikat, cemaat, dernek gibi oluşumlara yönlendirilmesi önlenmelidir” diye konuştu.